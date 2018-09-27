Венгрия не пустила министра обороны Украины на совместную комиссию с НАТО

Венгрия заблокировала проведение комиссии Украина – НАТО на уровне министров обороны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее страна неоднократно накладывала вето на проведение комиссий на уровне глав МИД.

Встреча на уровне министров обороны должна была пройти в рамках заседания Североатлантического совета 3 и 4 октября.

«Пока проведение такого заседания не предвидится. Не секрет, что Венгрия в последнее время блокирует проведение заседаний комиссии Украина – НАТО на уровне выше посла, так что это также связано с этим», – цитируют украинские СМИ пресс-службу миссии Украины при НАТО.

Напомним, отношения между странами обострились после принятия Верховной радой Украины закона «Об образовании», который предусматривает получение образования с 2020 года на украинском языке. Венгрия вступилась за свою диаспору, проживающую на территории Украины, потребовав пересмотреть нормы закона. Однако власти Украины считают, что Венгрия просто стремится решить свои политические задачи и якобы спекулирует на языковой теме.

Тем временем, конфликт усугубился с недавним скандалом из-за негодования Киева по поводу получения жителями Закарпатской области гражданства Венгрии. В интернете появилось видео выдачи венгерских паспортов, после чего в МИД Украины пригрозили выслать венгерского консула. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил, что гражданство предоставляется жителям Украины в соответствии с международными нормами и пообещал «немедленно выслать» украинского консула, работающего в Будапеште, в качестве ответа.

При этом он указал, что в сложившейся ситуации нарушает международные норм именно Украина, поэтому Венгрия будет и дальше накладывать вето на все комиссии, связанные с желанием Киева приблизиться к НАТО. Сийярто выразил надежду, что ситуация с давлением на венгров живущих на Украине измениться после того как в стране пройдут президентские выборы.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 27.09.18

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