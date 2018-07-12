Ты не пройдешь: Венгрия не пустит Украину в НАТО

Венгрия будет препятствовать вступлению Украины в НАТО, пока претендент на членство в альянсе не изменит свою национальную политику.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое заявление министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто сделал в рамках саммит НАТО в Брюсселе.

По его словам, пока Украина не прекратит лишать меньшинств своих прав и не вернет права, которые были удалены, венгерское правительство будет блокировать стремления Украины к евроатлантической интеграции.

«Правительство Венгрии также не будет санкционировать созыв любых встреч на высшем уровне между НАТО и Украиной и на уровне министров и наложит вето на все совместные двусторонние заявления НАТО и Украины», – добавил Сийятро.

Напомним, отношение Киева и Будапешта значительно ухудшились в 2017 году: в сентябре Венгрия заявила, что будет блокировать все международные инициативы Киева. А в феврале 2018-го Будапешт наложил вето на проведение комиссии по обороне Украина – НАТО. Уже в марте разгорелся новый скандал: Киев собрался возобновить работу военной части в Закарпатской области в городе Берегово, в котором большинство населения – венгры. В мае Будапешт принял «Меморандум защиты закарпатских венгров», живущих на Украине, в ответ на скандальный закон «Об образовании», принятый Киевом.

Венгрия требует продлить переходный период для введения украинского языка как единственного для обучения в школах, отказаться от языковых ограничений в частных образовательных учреждениях и начать переговоры с представителями венгерской диаспоры.

Будапешт, Артем Рокотов

Будапешт. Другие новости 12.07.18

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