Попытка №6: «Другая Россия» Лимонова снова пытается легализоваться

Учредительный съезд «Другой России», проголосовавший сегодня в Москве свою легализацию, собрал десятки делегатов из российских регионов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», побывавший на месте событий, в основном присутствовала молодежь, однако мелькали и люди за 30.

Съезд начался с задержкой. Заполняя паузу в начале заседания, один из председательствующего триумвирата Алексей Волынец напомнил, что Первый съезд партии прошел 10 лет назад. С 2010 года лимоновцы пять раз подавали документы в Минюст РФ, однако каждый раз в регистрации им отказывали.

«Если понадобится, мы можем ждать годы», – пошутил кто-то о затянувшейся паузе перед началом мероприятия. «Что мы и делаем», – констатировали в ответ из зала.

Наконец подтянулись опоздавшие, и участники съезда, дружно подняв красные карточки, избрали счетную и мандатную комиссии. «За? Против? Вижу голоса против. Прошу запомнить, потом – расстрелять», – пошутил председатель собрания под смех и аплодисменты зала. Воздержавшихся не было. «Что, люди проехали полстраны, чтобы воздерживаться? Воздержание вообще вредно», – прокомментировали в президиуме.

В итоге 91 голосом «за» при одном «против» решение о создании независимой политической партии «Другая Россия» было принято. «Сейчас предстоит нелегкий процесс регистрации», – отметил Волынец.

После этого делегаты единогласно подержали учреждение региональных отделений партии в областях, из которых они прибыли, и поддержали новую редакцию Устава.

«В этот раз мы изучали уставы других партий – «Единой России», КПРФ, и в том числе «Парнас», – рассказали «другороссы». – Изучив устав «Парнаса» мы поняли, что это практически тоталитарная секта».

Первая – открытая – часть съезда завершилась торжественной выдачей партбилетов новым членам организации. Вручал их бессменный лидер организации – известный общественный деятель, писатель Эдуард Лимонов.

В основном за «корочками» подходили совсем юные участники съезда – как отметил корреспонденту РИА «Новый День» источник, близкий к «Другой России», политически активное население действительно сильно помолодело, и порой в делегаты от регионов хотят попасть молодые люди, которым нет еще и 18 лет. Таких просят подождать. «Но в московском, например, отделении едва ли не половина – школьники», – уточнил собеседник агентства.

На успешную регистрацию в Минюсте, как выяснилось, в руководстве организации никто особенно не рассчитывает. Корреспонденту РИА «Новый День» активисты партии уточнили, что устав выверяли именно с технической и юридической стороны, но «мы понимаем, что внутренняя политика государства такова, что независимые партии ему просто не нужны».

Бессменный лидер и вдохновитель Эдуард Лимонов пояснил, что очередной отказ его не очень расстроит, однако пока надежда есть. «Надо верить. Мы сейчас на этом этапе верим, что нас зарегистрируют. А там все в руках власти. Как решат, так и будет», – сказал он.

При этом Лимонов отметил, что «даже получив эту регистрацию очень широко не развернуться, мы это знаем и понимаем». «Но мы идем на это, потому что внушительная часть – больше половины – наших товарищей хотела бы, чтоб партия была легализована. Или чтоб было понятно, что нас не хотят легализовать. Сейчас мы просто надеемся на то, что по каким-то причинам нас зарегистрируют. Но если нет – тоже не расстроимся», – заключил он.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 22.09.18

«Путин нам не гарант!» Москва вышла на протест против пенсионной реформы. / Лимоновцы решили выйти из «подполья». / Хуже, чем в 90-е: в Подмосковье муниципальные клерки защищают интересы «мусорной мафии». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»