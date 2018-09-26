Чехия вслед за Венгрией намерена раздавать паспорта украинским соотечественникам в Закарпатье

Скандал с получением жителями Закарпатской области Украины иностранного гражданства может получить развитие – выдачей паспортов вслед за Венгрией займется Чехия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Закарпатье находилось в составе соседних государств до того, как территория перешла под контроль СССР. Утверждается, что ее жители не были по закону лишены ни венгерского, ни чехословацкого гражданства.

«И сейчас у нас будет «сериал № 2». Наш пресс-центр мониторит все, что пишут о Закарпатье, в том числе Чехия, Венгрия, Словакия, Румыния, Польша. Идет вопрос о том, чтобы предоставить гражданство жителям бывших территорий Чехословакии. Чехия уже ставит вопрос: «А почему бы и нет? А почему бы Закарпатью не предоставить двойное гражданство, все-таки это наше было», – тревожится в эфире одного из украинских телеканалов губернатор Закарпатья Геннадий Москаль.

Напомним, в интернете появилось видео выдачи венгерских паспортов жителям Закарпатья, после чего в МИД Украины пригрозили выслать венгерского консула, а в Будапеште пообещали ответные меры.

В Закарпатской ОГА назвали реакцию МИД и украинских националистов неожиданной, так как, по утверждению чиновников, информацию о предоставлении венгерского гражданства никто не скрывал и этой возможностью украинцы пользуются как минимум 7 лет.

По словам Москаля, видео мог записать сотрудник Госпогранслужбы. Глава области предположил, что теперь пограничника будут ждать разбирательства и проверки службы внутренней безопасности, так как он принял присягу и получил паспорт Венгрии.

Между тем, украинский общественный деятель, юрист и правозащитница Татьяна Монтян призвала Россию последовать примеру других стран, заботящихся о соотечественниках, преследуемых на Украине, и подвергла резкой критике ФМС РФ за отношение к русским из Украины, «как к собакам».

Ужгород, Дмитрий Нестеренко

Ужгород. Другие новости 26.09.18

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