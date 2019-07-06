Война до конца: Тимошенко предупредила о неминуемом развале Украины

Предоставление автономии восставшему против киевского режима Донбассу приведёт к развалу страны.

Поэтому новому президенту Зеленскому нельзя соглашаться на выполнение пунктов мирного урегулирования в Донбассе, подписанных по итогам минских соглашений.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телевидения заявила бывший премьер-министр Украины, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая сейчас ведёт интенсивные переговоры с партией Зеленского о будущей коалиции в Верховной Раде.

Тимошенко также предупредила, что предоставление автономии республикам Донбасса приведёт к цепной реакции федерализации по всей украине и, как следствие, распаду государства.

«Если мы будем сейчас говорить о федеративном устройстве, то мы должны знать, что это децентрализованные силы, которые в таком хаосе, в котором сейчас живёт Украина, не удержат территорию нашей страны целостной.

Я думаю, вы не можете не наблюдать, что не только на восточных границах нашей страны у нас беда. У нас беда и на западных границах. Возьмите любую западную область, где раздаются паспорта.

В Закарпатской области раздают венгры – не буду сейчас называть, но знайте, что каждая, в том числе приграничная область, сегодня имеет риски. Эти риски для нас, вкупе с хаосом в стране, становятся всё более и более угрожающими», – приводит слова Тимошенко «ПолитНавигатор».

Почему, по мнению Тимошенко, продолжение войны в Донбассе и тотальная политика украинизации в Закарпатье не приведут к тяжёлым последствиям для «Незалежной», экс-премьер-министр не пояснила.

Напомним, жёсткая украинизация в отношении регионов привела к росту антиукраинских настроений во всех окраинах «Незалежной».

Ранее бывший кандидат в президенты Украины, депутат Верховной Рады Евгений Мураев заявил, что выдача Москвой российских паспортов жителям ЛНР и ДНР – лишь заключительный этап большого центробежного процесса и поголовной паспортизации украинских приграничных территорий по всему периметру государственной границы как на востоке, так и на западе.

«Они сейчас обратили внимание, что РФ начинает на неподконтрольных территориях выдавать паспорта, но мы ещё месяц назад говорили, что такая же ситуация была с венграми, с румынами, с болгарами, карта поляка не сильно отличается, она не позволяет голосовать, но дает все гражданские права и право на трудоустройство в Польше, и их это не смущало.

Они гордились безвизом, благодаря которому мы потеряли кучу грамотных, подготовленных, квалифицированных специалистов и просто рабочие руки. Сейчас они кричат, что сделают ассиметричный ответ. Какой? Ту же глупость, что сказал Зеленский, что мы будем выдавать россиянам украинские паспорта? А кто-то хочет в страну, в которой война, в которой всё дороже в десятки раз, по улицам ходить страшно и русский язык будет скоро запрещён? Это всё на уровне политического балагана и глупости», – подчеркнул украинский политик.

Симферополь, Валентин Карамазов

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