Половина Закарпатья мечтает покинуть Украину

Без малого половина жителей Закарпатской области Украины задумывается об отъезде из страны на ПМЖ в Европу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил аналитик украинского Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива Андрей Сухарин.

«По миграции есть интересные цифры. Только около 25% респондентов в Закарпатской области не имеют близких родственников или друзей, которые выехали на работу или длительное проживание за границу.

Это речь не о каких-то дальних знакомых, а именно о близких родственниках или друзьях. И это существенно, потому что, фактически, 75% выезжали или выехали на заработки. То есть, это говорит о масштабности этой проблемы.

И что ещё более интересно – почти половина респондентов думали о том, чтобы выехать из Украины. 7% из них уже совершали для этого определённые действия, а 43% уже думают. Половина населения – это очень и очень много», – приводит «ПолитНавигатор» слова эксперта.

Напомним, недавно экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что чиновников, депутатов, бизнесменов и население Закарпатской области Украины лишь по формальным признакам можно назвать подданными «Незалежной». По факту – все они уже давно являются гражданами Венгрии.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.11.20

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