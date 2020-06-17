ЕС пообещал Лаврову защищать русский язык на Украине наравне с венгерским

ЕС не будет практиковать выборочный подход в принуждении Украины соблюдать право нацменьшинств говорить и обучаться на родном языке.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом по итогам телефонного разговора с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Напомним, ранее Киев сделал исключение в дискриминационных законах о языке и об образовании для наменьшинств, говорящих на языках стран ЕС.

«Я напрямую спросил (Борреля), если такие исключения для языков ЕС будут сделаны, успокоится ли Брюссель и все остальные европейские столицы и в целом Евросоюз на этом и уйдут ли в сторону от отстаивания необходимости уважать права всех национальных меньшинств, включая прежде всего русскоязычное национальное меньшинство?» – рассказал Сергей Лавров.

Глава европейской дипломатии заверил министра иностранных дел РФ, что «Евросоюз не будет выборочно подходить к обеспечению прав национальных меньшинств ни на Украине, ни в любой другой стране».

Лавров остался удовлетворён ответом.

«Собственно, это единственная возможная позиция, если подходить к проблеме национальных меньшинств с позиции существующего международного права», – приводит его слова ТАСС.

Между тем, в Будапеште остались недовольны уровнем послаблений для венгерского языка на Украине и заявили, что Венгрия продолжит блокировать полноценный диалог ЕС-Украина и НАТО-Украина до тех пор, пока Киев не внесёт существенные поправки в дискриминационные законы.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.06.20

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