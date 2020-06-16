Украина получила первую пощёчину в новом статусе «партнёра НАТО»

Предоставление Украине статуса «партнёра расширенных возможностей в НАТО» не означает автоматического участия Киева в заседаниях Альянса на уровне министров иностранных дел. Тем более, если одна из стран-членов против такого участия.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопросы украинских журналистов, которые уже успели пожаловаться ему на поведение Венгрии.

Как известно, Будапешт отказался снимать вето на встречи Украина-НАТО в любых форматах из-за ущемления в «Незалежной» прав венгерского меньшинства.

«Мы предоставили Киеву статус партнера расширенных возможностей, поскольку Украина доказала, что является очень важным партнером для альянса. Мы работаем с ней по самым разным направлениям, это способ для дальнейшего углубления нашего партнерства с Украиной. По вопросу о министерских встречах в Комиссии НАТО – Украина – этот вопрос пока не решен, мы еще занимаемся поиском путей его решения», – дипломатично резюмировал Столтенберг и добавил, что «партнёрство» не предполагает никаких переговоров о возможном вступлении Украины в НАТО.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.06.20

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