Поощрение к войне: МИД РФ раскритиковал предоставление Украине статуса партнёра НАТО

Украина не выполняет Минские соглашения и продолжает вести войну в Донбассе. Предоставление ей статуса расширенных возможностей патнёра НАТО является политическим решением, поощряющим агрессивный и деструктивный курс Киева.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Что бы в НАТО ни говорили по поводу этого решения, политическая подоплека очевидна – в условиях, когда Киев открыто саботирует выполнение минских договоренностей, о чем сам же альянс многократно говорил. Киев продолжает вести войну на Донбассе, решение просто нельзя оценить иначе, кроме как целенаправленное поощрение такого деструктивного курса украинских властей», – приводит слова Захаровой РИА Новости.

По её словам, США и НАТО, выписывая Украине «всё новые бонусы, на деле демонстрируют свою незаинтересованность в урегулировании внутриукраинского конфликта».

«Иначе будет трудно продолжать пугать обывателей надуманной российской угрозой и осуществлять военную накачку восточного фланга альянса», – добавила представитель МИД РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.06.20

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