Киев создал спецкомиссию по ускоренной украинизации населения

Правительство Украины объявило о создании Национальной комиссии по внедрению стандартов государственного языка, знание которого станет обязательным для всех претендентов на любую государственную и общественную должность и при получении гражданства.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке известный на Украине антироссийский политик и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Национальная комиссия будет иметь статус органа центральной исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины через Министра образования и науки», – написал украинский депутат.

Напомним, при президенте Петре Порошенко украинский парламент принял дискриминационные законы «Об образовании» и «О языке».

Новый президент Зеленский так и не приступил к пересмотру положений законов, нарушающих права человека на Украине, несмотря на требование европейской «Венецианской комиссии» и части украинского депутатского корпуса.

Как сообщал «Новый День», Будапешт не раз критиковал руководство Украины за притеснение венгров Закарпатья и заявил, что Венгрия не снимет вето на участие Украины в переговорах с НАТО, пока Киев не отменит статьи закона «Об образовании» и «О языке», грубо нарушающие права национальных меньшинств.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.11.19

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