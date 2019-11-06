Во Львовской области потребовали стереть изображение «русских пропагандистских Смешариков» в детском саду

Публичная демонстрация персонажей российского мультфильма «Смешарики» на стене в детском саду нарушает принятый депутатами Львовского облсовета запрет на использование в общественных местах и учреждениях «русского культурного продукта».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в распространённом заявлении львовской общественной организации «Громада та ініціатива».

По мнению западно-украинских активистов, нагрянувших с инспекцией в дошкольное учреждение, герои российского мультфильма на стене учебной комнаты «пропагандируют русский мир» среди украинского подрастающего поколения.

«Что испортило впечатление от хорошего дошкольного учреждения, так это пропаганда русской культуры среди молодых воспитанников.

Имеется в виду публичная демонстрация в учебной комнате детского сада персонажей российского мультфильма «Смешарики».

Каждый день дети будут созерцать персонажей мультфильма, который производится студией компьютерной анимации «Петербург» при поддержке Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации», – возмутились активисты, которые намереваются обратиться в соответствующие органы, чтобы те потребовали от администрации детского сада удалить «непристойное пропагандистское изображение».

Как сообщал «Новый День», недавно Верховный суд Украины отклонил апелляцию и признал законным запрет на публичное использование во Львовской области «русского культурного продукта» – песен, радио- и телепередач, любых мероприятий, фестивалей, книг и кинофильмов на русском языке.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.11.19

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