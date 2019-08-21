«Обжалованию не подлежит»: Верховный суд Украины запретил русскую культуру во Львовской области

Верховный суд Украины признал законным запрет на публичное использование во Львовской области «русского культурного продукта» – песен, радио- и телепередач, любых мероприятий, фестивалей, книг и кинофильмов на русском языке.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», постановление суда опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Как известно, в сентябре прошлого года Львовский облсовет наложил мораторий на любое публичное использование «русскоязычного культурного продукта» на территории области.

Позже это решение было оспорено представителем общественной организации «Всеукраинское общественное движение «Украинский выбор – право народа» Сергем Ивановым-Малявиным во Львовском окружном административном суде.

17 января 2019 года запрет на «использование русскоязычного культурного продукта» в области был отменён.

Однако львовские националисты дошли до Верховного суда Украины, который встал на их сторону и постановил, что введённый облсоветом мораторий «не является тождественным нарушению права, свободы или интереса».

«Решение Верховного суда окончательное и обжалованию не подлежит», – подчёркивается в реестре судебных решений.

Между тем, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко назвал решение Верховного суда прямым нарушением конституции и опасным прецедентом.

«Это касается права на свободу выражения взглядов, которое закреплено в 34 статье, 10 статья европейской Конвенции, с которой коррелирует та же самая 34 статья Конституции Украины, предусматривает, во-первых, право на свободу выражения взглядов, и, во-вторых, это возможность ограничения государством если эти ограничения законны.

То есть должен быть закон, которого на сегодняшний день нет, поскольку постановление облсовета ни в коем случае нельзя считать законом», – приводит «ПолитНавигатор» слова Павличенко.

Сообщается, что украинские правозащитники назвали решение суда прямой дискриминацией по языковому принципу и готовят обращения к уполномоченному по правам человека и в Конституционный суд.

Симферополь, Валентин Карамазов

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