В порт Одессы зашли корабли НАТО

Четыре минных тральщика НАТО пришвартовались у причала Морского порта Одессы.

Военные корабли принадлежат четырём странам НАТО: ESPS «Sella» (Испания), «Ros Lupu Dinescu» (Румыния), BGS «Shkval» (Болгария) и ITS «Numana» (Италия).

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Сообщается, что тральщики прибыли из Средиземного моря, где несут службу в составе 2-й постоянной противоминной группы НАТО «SNMCMG2».

В Одессе они намерены пробыть в течение недели.

«Планируется, что группировка кораблей посетит делегация НАТО во главе с Генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом, визит которого в Украину начнется именно с Одессы 30 октября. Также в рамках визита запланирована встреча руководства Альянса с представителями ВМС ВС Украины, в частности студентами академии», – говорится в сообщении Минобороны Украины.

Напомним, с 31 октября по 4 ноября украинское командование планирует провести ракетные стрельбы недалеко от Одессы – в Херсонской области на границе с Крымом.

Командование ВСУ отдало приказ расчётам систем Бук М-1 и С-300 провести тактические учения и «контрольные лётные испытания ракет».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 29.10.19

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