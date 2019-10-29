Спасайся, кто может: Зеленский вознамерился устроить ракетные стрельбы на границе с Крымом

Штаб украинской армии по приказу главнокомандующего Зеленского объявил о закрытии района Чёрного моря и части воздушного пространства рядом с Крымским полуостровом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», командование ВСУ отдало приказ расчётам систем Бук М-1 и С-300 провести тактические учения и «контрольные лётные испытания ракет».

Район стрельб будет закрыт для всех судов и самолётов в течение пяти дней.

«С 31 октября по 4 ноября 2019 на государственном испытательном полигоне Вооруженных сил Украины «Ягорлык» пройдут тактические учения с боевой стрельбой с подразделениями ЗРК «Бук-М1», С-300ПТ, контрольные летные испытания ракет зенитных ракетных комплексов С-300ПТ, С-300ПС, С-300В1 и испытания зенитного ракетного комплекса С-125-2Д1», – сообщает штаб украинской армии.

По словам военных, они уже распространили по своим каналам предупреждение об опасности для всех.

Между тем, некоторые украинские блогеры опасаются, что среди командиров ракетных расчётов могут оказаться убеждённые неонацисты, которые мечтают помешать Зеленскому «замириться с Россией».

Как сообщал «Новый День», в феврале Украина заявила о намерении построить на Херсонщине рядом с полигоном «Ягорлык» космодром для запусков ракет-носителей легкого класса «Циклон-1М». Траектория летящих аппаратов пройдёт в непосредственной близости от Крыма и над Турцией.

«Ведется обсуждение организационных вопросов и подтверждена техническая возможность размещения стартового наземного комплекса на территории Украины. В качестве средства выведения спутников на орбиту с данного космодрома в видео приведена ракета «Циклон-1М», – заявили в украинском конструкторским бюро «Южное».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 29.10.19

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