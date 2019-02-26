Украина хочет строить космодром возле Крыма

Украина вознамерилась построить на Херсонщине космодром для запусков ракет-носителей легкого класса «Циклон-1М». Траектория летящих аппаратов пройдёт в непосредственной близости от Крыма и над Турцией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствует видеозапись в Youtube, размещённая конструкторским бюро «Южное».

«Ведется обсуждение организационных вопросов и подтверждена техническая возможность размещения стартового наземного комплекса на территории Украины. В качестве средства выведения спутников на орбиту с данного космодрома в видео приведена ракета «Циклон-1М».

Стартовую площадку предлагается разместить в точке с координатами 46,63 градусов северной широты, 32,03 восточной долготы, в Херсонской области на границе с Николаевской областью, на берегу Днепровско-Бугского лимана Черного моря недалеко от села Александровка Белозерского района.

При этом, согласно видео, траектория полета ракеты будет проходить над Черным морем западнее Крыма и над Турцией. Первая ступень и головной обтекатель ракеты будут падать в Средиземном море.

Ранее генеральный директор ПО «Южмаш» Сергей Войт сообщил, что первый на Украине плавучий космодром может появиться тоже в Херсонской области. Изготовлением плавучей стартовой платформы может заняться местное предприятие «Паллада», – ссылается РИА Новости на текст, сопровождающий видео.

На данном этапе «ведётся обсуждение организационных вопросов», говорят в «КБ Южное».

Сообщается, что части ракет будут падать в Средиземном море.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что первому украинскому спутнику «Лыбидь» не суждено выйти на орбиту – выделенные на его создание более 8 млн долларов похитили чиновники «Укркосмоса» и вывезли за границу, передают украинские СМИ. Сообщается, что подозреваемым из числа руководства «Укркосмоса» уже предъявлены обвинения.

Как сообщал «Новый День», потеря Крыма и разрыв кооперации с Россией существенно ухудшили положение космической отрасли на Украине.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 26.02.19

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