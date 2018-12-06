«Укркосмос» лишился спутника «Лыбидь» из-за воровства руководства

Первому украинскому спутнику «Лыбидь» не суждено выйти на орбиту – выделенные на его создание более 8 млн долларов похитили чиновники «Укркосмоса» и вывезли за границу, передают украинские СМИ. Сообщается, что подозреваемым из числа руководства «Укркосмоса» уже предъявлены обвинения.

Запуск спутника изначально был запланирован на 2012 год, но многократно переносился. «Лыбидь» – украинская разработка в рамках создания Национальной системы спутниковой связи страны. Контракт на ее создание был заключен между «Укркосмосом» и канадской фирмой MDA в 2009 году. Основным подрядчиком и разработчиком полезной нагрузки выступила Канада. Она же выделила на проект 254 млн долларов.

После очередного переноса сроков запуска спутника глава Государственного космического агентства Украины Павел Дегтяренко заявлял, что аппарат начнет работу на орбите во второй половине 2018 года. В ходе расследования силовики определили двоих подозреваемых в хищении средств. В их числе оказался внештатный советник гендиректора «Укркосмоса». Его обвиняют в присвоении, растрате госимущества и отмывании денег. Второй подозреваемый – доверенное лицо – обвиняется в легализации денег, приобретенных преступным путем.

По версии следствия, на протяжении шести лет обвиняемые похитили более 8 млн долларов. Преступники организовали схему, по которой вывели за границу и легализовали деньги Экспортного агентства Канады. По мнению украинского политолога, директора «Института глобальных стратегий» Вадима Карасева, хищения в «Укркосмосе» – следствие кадровой политики президента страны Петра Порошенко.

В ближайшее время суд изберет меру пресечения для подозреваемых.

Киев, Иван Гридин

Киев. Другие новости 05.12.18

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