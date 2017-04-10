NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 10.04.17

Украинский космос без России оказался в «черной дыре» / И пугает Европейское космическое агентство

Украинский космос без России оказался в «черной дыре» И пугает Европейское космическое агентство

Потеря Крыма и разрыв кооперации с Россией существенно ухудшили положение космической отрасли на Украине.

Как передает корреспондент РИА , о происходящем в отрасли рассказал и.о. главы Госкосмоса Украины Юрий Радченко. Он пояснил, что из-за всего происходящего пришлось на два года отсрочить реализацию совместной с Канадой программы по запуску спутника связи «Лыбедь». Также Украине пришлось «переманивать» из Крыма в Киев специалистов космической сферы, тратиться на переобучение и строить новый Центр управления полетами (ЦУП).

Радченко напомнил, что ЦУП и «очень серьезная» инфраструктура управления спутниками и наблюдения за дальним космосом находились в Евпатории и «все это было утеряно». На перенос ЦУП на украинскую территорию и переманивание специалистов было потрачено около миллиона долларов – «очень серьезные деньги», по словам Радченко.

Есть и другие «побочные эффекты»: «Мы потеряли российский рынок нашей готовой продукции, мы потеряли российских поставщиков комплектующих и материалов», – цитирует Радченко . По его словам, ситуация более чем непростая. Сейчас космической отрасли Украины приходится заниматься и импортозамещением, и поиском рынков для готовой продукции.

Радченко добавил, что Европейское космическое агентство отказалось от сотрудничества с Украиной. Правда, объяснил это тем, что европейцы «боятся конкуренции» со стороны «мощного космического государства Украина».

Киев, Зоя Березина

Киев. Другие новости 10.04.17

Жители Массандры через суды избавили детей от бесцеремонного соседства (ФОТО). / Крымские призывники рискуют нарваться на уголовное дело в случае уклонения от службы – один уже «добегался». / Годзилла против Кинг-Конга: Тимошенко пытается «утопить» Порошенко в земле.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter