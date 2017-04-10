Украинский космос без России оказался в «черной дыре» / И пугает Европейское космическое агентство

Публикации за 10.04.17

Потеря Крыма и разрыв кооперации с Россией существенно ухудшили положение космической отрасли на Украине.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о происходящем в отрасли рассказал и.о. главы Госкосмоса Украины Юрий Радченко. Он пояснил, что из-за всего происходящего пришлось на два года отсрочить реализацию совместной с Канадой программы по запуску спутника связи «Лыбедь». Также Украине пришлось «переманивать» из Крыма в Киев специалистов космической сферы, тратиться на переобучение и строить новый Центр управления полетами (ЦУП).

Радченко напомнил, что ЦУП и «очень серьезная» инфраструктура управления спутниками и наблюдения за дальним космосом находились в Евпатории и «все это было утеряно». На перенос ЦУП на украинскую территорию и переманивание специалистов было потрачено около миллиона долларов – «очень серьезные деньги», по словам Радченко.

Есть и другие «побочные эффекты»: «Мы потеряли российский рынок нашей готовой продукции, мы потеряли российских поставщиков комплектующих и материалов», – цитирует Радченко «ПолитНавигатор». По его словам, ситуация более чем непростая. Сейчас космической отрасли Украины приходится заниматься и импортозамещением, и поиском рынков для готовой продукции.

Радченко добавил, что Европейское космическое агентство отказалось от сотрудничества с Украиной. Правда, объяснил это тем, что европейцы «боятся конкуренции» со стороны «мощного космического государства Украина».

Киев, Зоя Березина

Киев. Другие новости 10.04.17

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