В зоне Крымского моста запретят морскую навигацию

В зоне Крымского моста запретят навигацию – проект соответствующего приказа подготовлен в Минтрансе РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», текст документа размещен на едином портале проектов нормативных правовых актов для обсуждения.

«Установить запретные для плавания всех кораблей, судов и иных плавсредств, за исключением кораблей, катеров и судов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, Военно-Морского Флота, кораблей и судов федеральных органов безопасности, а также судов, участвующих в процессе технологического обслуживания Крымского моста в акватории Керченского пролива.

1. В акватории Керченского пролива, с Таманской стороны от Таманского полуострова вдоль косы Тузла и острова Тузла (включая их площади) запретный район ограниченный отрезками прямых линий, соединяющих по порядку точки с координатами:

№ 1 – 45°11'42» северной широты и 36°36'00» восточной долготы;

№ 2 – 45°10'53» северной широты и 36°34'06» восточной долготы;

№ 3 – 45°13'36» северной широты и 36°34'57» восточной долготы;

№ 4 – 45°18'00» северной широты и 36°29'30» восточной долготы;

№ 5 – 45°18'36» северной широты и 36°31'14» восточной долготы;

№ 6 – 45°14'03» северной широты и 36°37'00» восточной долготы;

№ 7 – 45° 12'39»северной широты и 36°37'00» восточной долготы;

и далее вдоль береговой черты от точки № 7 до точки № 1.

2. В акватории Керченского пролива, от Керченского полуострова (полуостров Крым) запретный район ограниченной отрезками прямых линий, соединяющих по порядку точки с координатами:

№ 1 – 45⁰19'57» северной широты и 36⁰ 28'21»восточной долготы;

№ 2 – 45⁰19'57» северной широты и 36⁰30'09» восточной долготы;

№ 3 – 45⁰18'51» северной широты и 36⁰30'54» восточной долготы;

№ 4 – 45⁰18'18» северной широты и 36⁰29'06» восточной долготы;

№ 5 – 45⁰18'27» северной широты и 36⁰29'00» восточной долготы;

и далее вдоль береговой черты от точки № 5 до точки № 1.

Координаты представлены в системе координат СК-42», – говорится в документе.

Ограничения вводятся в целях безопасности функционирования Крымского моста в акватории Керченского пролива и обеспечения личной безопасности граждан.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 17.10.19

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