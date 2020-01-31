Вашингтон возложил на Москву ответственность за невыполнение Киевом Минских соглашений

Украина предпринимает все усилия для установления мира в Донбассе, а Россия не отвечает взаимностью.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое заявление у себя в Твиттере сделал госсекретарь США Майк Помпео после встречи с президентом украины Владимиром Зеленским.

«США приветствуют усилия Украины по установлению мира на Донбассе. Россия должна ответить взаимностью. Наши санкции будут действовать до тех пор, пока территориальная целостность и суверенитет Украины не будут восстановлены», – написал Помпео.

На Украине госсекретарь США уже успел навестить предстоятеля раскольничьей церкви Епифания и возложить цветы у «Стены памяти погибших за Украину» – мемориале погибшим в Донбассе украинским карателям.

Отметим, что Киев отказывается выполнять политическую часть Минских соглашений об амнистии и предоставлении особого статуса Донбассу и предпринимает дипломатические манёвры, чтобы выставить Россию виновной за продолжающуюся войну на востоке Украины.

Как сообщал «Новый День», сегодня Майк Помпео заявил о безусловной поддержке Киева в борьбе с «российской агрессией» и добавил, что для США Украина является «оплотом и крепостью между Восточной Европой и авторитаризмом».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 31.01.20

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