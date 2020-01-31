Москва: Украина коварно обманула ПАСЕ

Принятие Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции с украинской поправкой об ответственности России за войну в Донбассе является безграмотной попыткой Киева ввести в заблуждение депутатов ПАСЕ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Напомним, накануне ПАСЕ беспрецедентно малым кворумом повесила на Москву ответственность за выполнение всего комплекса Минских соглашений. Другими словами – признала Россию стороной внутриукраинского гражданского конфликта.

«Резолюция британца Роджера Гейла о выполнении рядом стран обязательств перед Советом Европы была дополнена поправкой украинской делегации, признающей Россию стороной минских соглашений. Таким образом, прошла очередная безграмотная попытка Украины ввести Ассамблею в заблуждение», – цитирует Слуцкого ТАСС.

«Россия не является стороной Минска-2, соглашения заключены между Киевом, Донецком и Луганском, что было одобрено соответствующей резолюцией СБ ООН тогда же в 2015 году...

Тем не менее, украинская сторона последовательно саботирует выполнение минских соглашений, навязывая мировой общественности иллюзию ответственности за это России», – возмутился российский депутат и добавил, что подобные инциденты являются «отголосками почти пятилетнего отсутствия российской делегации на страсбургской площадке и нескоординированной работой мониторингового комитета».

Симферополь, Валентин Карамазов

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