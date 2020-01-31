49 евродепутатов всласть поиздевались над Россией в ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы беспрецедентно малым кворумом повесила на Москву ответственность за выполнение всего комплекса Минских соглашений. Другими словами – признала Россию стороной внутриукраинского гражданского конфликта.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», депутаты поддержали украинскую формулировку, обязывающую Москву «полностью выполнять Минские соглашения, участником которых является РФ».

Из 320 депутатов в зале присутствовали 69. 49 депутатов поддержали резолюцию, 17 проголосовали против и трое воздержались.

Отметим, что ООН признаёт Россию только гарантом Минских соглашений, а не их участником и не стороной конфликта.

Кроме того, резолюция призывает Россию «обратить вспять незаконную аннексию Крыма», а также «безоговорочно и в полном объеме сотрудничать с Объединенной следственной группой и прокуратурой Нидерландов в привлечении виновных в крушении рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines к судебной ответственности».

Кроме прочего, ПАСЕ обязала Москву прекратить нарушать права геев, лесбиянок, транс- и интерсексуалов.

Всё, что смогли сделать члены российской делегации в ПАСЕ, – выступить категорически «против» резолюции.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 31.01.20

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