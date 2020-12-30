Путин поставил жирный крест на Зеленском – украинский политолог

Президент России отказался от любых переговоров со своим украинским коллегой, потому что не видит в них никакого практического смысла.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров.

По его словам, российский лидер убедился, что у Зеленского нет никакого влияния в стране и действенных инструментов реализации договорённостей. Джангиров считает, что такое положение вещей обусловлено не слабостью Зеленского, а «демократическим устройством» политической системы Украины.

Между тем, сам Путин недавно заметил, что украинский президент не исполняет соглашения, потому что боится реакции агрессивного националистического меньшинства.

«Дело в том, что Путин не будет общаться с Зеленским не потому, что он как-то не уважает Зеленского. Дело в том, что в условиях демократической страны, каковой является Украина, у президента Зеленского практически отсутствуют возможности выполнить взятые на себя обязательства, вот и все.

Проблема будет с правительством, с Верховной радой, с активистами (так эксперт называет украинских неонацистов – прим. «НД»), с посольством американским. В частности, с группой послов G7 в целом. Дело в том, что, действительно, для переговоров один на один у Зеленского отсутствует необходимая субъектность для серьезных переговоров.

Да, по обмену пленными, даже может быть, по разведению (войск в Донбассе) в определенных точках – эти вопросы еще могут решаться. Все остальные вопросы находятся вне компетенции Зеленского. Какие-то де-факто, а какие-то даже де-юре. Вот и все», – приводит слова Джангирова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.12.20

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