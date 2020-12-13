В Москве отреагировали на протест Украины из-за введения российских санкций

Киев первым запустил виток взаимных санкций России и Украины. Последнее решение Москвы об ограничительных мерах против 849 граждан Украины является лишь логичным ответом на антироссийские действия киевского режима.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«Удивлен протестом МИД Украины по поводу новых персональных санкций России против 849 украинцев...

Против чего они протестуют? Против того, чем давно занимаются сами? А чего ждали?» – отметил сенатор и напомнил, что Киев первым ещё в 2015 году ввёл санкции в отношении сотен российских граждан, и продолжает пополнять список.

Напомним, накануне МИД Украины выразил протест в связи с расширением правительством РФ списка украинских граждан, на которых распространяются российские санкции.

«МИД Украины решительно осуждает попытку давления на народных депутатов Украины и представителей украинского общества», – заявили в Киеве и пообещали «принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.12.20

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