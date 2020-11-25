В Кремле заявили, что Путин не планирует общаться с Зеленским

Появившиеся сообщения в украинских СМИ о скором телефонном разговоре Владимира Зеленского с российским президентом не соответствуют действительности.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы не анонсируем телефонные разговоры. Пока в ближайшие дни такого разговора нет в планах президента», – приводит слова Пескова «Интерфакс».
Вместе с тем, Песков уточнил, что Москва не станет отказывать украинской стороне в разговоре между президентами, если Киев выйдет с такой инициативой.
«С другой стороны, при необходимости, такой разговор очень легко может быть согласован через имеющиеся каналы общения», – добавил пресс-секретарь президента.
Напомним, что накануне в Киеве опубликовали данные опроса, согласно которому 45% украинцев требуют от Зеленского прямого диалога с Путиным.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 25.11.20
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