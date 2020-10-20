Страшнее коронавируса: украинцы больше всего боятся войны в Донбассе

Военный конфликт в Донбассе вышел на первый план среди проблем, пугающих граждан Украины. Об этом заявили 62,6% опрошенных.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», таковы результаты опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии.

На втором и третьем местах среди украинских страхов расположились разгул криминала и безработица.

Между тем, 69,5% граждан «Незалежной» уверены, что страна движется в неправильном направлении.

53% назвали главной проблемой Украины коррупцию, а 43% – безработицу.

Вместе с тем, распространения коронавирусной инфекции пока боятся лишь 11% респондентов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.10.20

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