Страшнее коронавируса: украинцы больше всего боятся войны в Донбассе

Военный конфликт в Донбассе вышел на первый план среди проблем, пугающих граждан Украины. Об этом заявили 62,6% опрошенных.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», таковы результаты опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии.
На втором и третьем местах среди украинских страхов расположились разгул криминала и безработица.
Между тем, 69,5% граждан «Незалежной» уверены, что страна движется в неправильном направлении.
53% назвали главной проблемой Украины коррупцию, а 43% – безработицу.
Вместе с тем, распространения коронавирусной инфекции пока боятся лишь 11% респондентов.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 20.10.20
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