Украине предрекли полный «Карабах» в Донбассе

Даже длительное прекращение огня и заморозка конфликта не дают никаких гарантий установления долгосрочного мира в регионе, где не разведены войска и сохраняется напряжённость. Это со всей очевидностью показала возобновившаяся война в Нагорном Карабахе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа – за жизнь», депутат Верховной рады Украины Юрий Бойко.

По его словам, война в Донбассе может вспыхнуть в любой момент с новой силой, если украинская власть не начнёт поэтапно выполнять пункты Минских соглашений.

«Вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией должен стать уроком и для нас тоже. Этот конфликт считался замороженным в течение 25 лет, но события последних дней показали, что когда армия становится против армии, то тогда начнется стрельба – это просто вопрос времени. И сегодня этот конфликт разгорается с новой силой...

«Замороженный конфликт» не решает главного вопроса – установления прочного мира в регионе. Сделан важный шаг: на Донбассе заключено перемирие. Люди стали возвращаться к нормальной жизни. Но нужно идти дальше. Власти нужно перестать бояться радикалов и начать действовать, создать дорожную карту выполнения Минских соглашений и четко её выполнять», – подчеркнул Бойко.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.09.20

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