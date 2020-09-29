Украинский дипломат призвал открыто поддержать Азербайджан в войне против Армении

В конфликте вокруг Нагорного Карабаха Украина однозначно должна встать на сторону Азербайджана.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший замглавы администрации президента Петра Порошенко, украинский дипломат Константин Елисеев.

По его словам, Армения на всех международных площадках голосует против антироссийских санкций, тогда как Азербайджан всегда занимает проукраинскую позицию. Между тем, напомнил дипломат, Киев давно признал «территориальную целостность» Азербайджана и официально назвал «армянской оккупацией» отделение Нагорного Карабаха.

«Мы все знаем, что МИД Украины выступил с заявлением, где занял, я бы сказал, осторожно нейтральную позицию. Но, на мой взгляд, он не сказал ключевого – так мы поддерживаем территориальную целостность Азербайджанской республики или нет?

Я хотел бы напомнить, что эта эскалация сегодня происходит на территории Нагорного Карабаха и Украина давно признала, что Нагорный Карабах – это оккупированная территория, она принадлежит реально Азербайджанской республике. Потому мы бы хотели знать, поменяла ли нынешняя дипломатия под руководством Зеленского позицию или нет?..

Я хотел бы напомнить, что Азербайджан нам очень мощно помогает. Кстати, он всегда голосует в поддержку наших резолюций по Крыму, резолюций по Донбассу в ООН. В то же время Армения абсолютно противоположную позицию занимает. Потому я бы очень хотел, чтобы была определенная четкость в позиции украинской дипломатии», – приводит слова Елисеева «ПолитНавигатор».

Отметим, что во время первого обострения армяно-азербайджанского конфликта в июле текущего года МИД Украины призвал решать проблему Нагорного Карабаха на основе «территориальной целостности Азербайджана», чем вызвал гневную реакцию в Ереване. В этот раз Киев отделался осторожным нейтральным заявлением.

Симферополь, Валентин Карамазов

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