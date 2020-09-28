МИД Украины отреагировал на возобновление войны в Карабахе

Киев выражает сочувствие родственникам погибших во время очередного обострения армяно-азербайджанского конфликта и призывает Баку и Ереван вернуться к диалогу ради мира.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщается на официальной странице МИД Украины в Твиттере.

«МИД Украины глубоко обеспокоено в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном. Внимательно изучаем обстоятельства, которые привели к обострению. Призываем стороны вернуться к диалогу ради мирного урегулирования конфликта. Сочувствуем родственникам и близким погибших», – приводит перевод текста телеграм-канал «Зрада чи Перемога».

О новом обострении конфликта стало известно утром 27 сентября. Азербайджан и Армения обменялись взаимными обвинениями в эскалации конфликта. В Армении и Нагорном Карабахе введено военное положение.

К исходу дня стороны понесли существенные потери в живой силе и технике. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.

Симферополь, Валентин Карамазов

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