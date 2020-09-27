Пашинян позвонил Путину обсудить ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил Путина о помощи в связи с ситуацией в Нагорном-Карабахе.

«По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Обсуждалось резкое обострение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта», – цитирует пресс-службу Кремля РИА «Новости».

Сообщается, что в ходе телефонного разговора президент России выразил серьезную озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений в Нагорном Карабахе.

Путин и Пашинян также отметили, что важно предпринять все усилия, чтобы не допустить эскалации в Карабахе – необходимо предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, не допустив военного противостояния.

О новом обострении конфликта стало известно утром 27 сентября. Азербайджан и Армения обменялись взаимными обвинениями в эскалации конфликта. В Армении и Нагорном Карабахе введено военное положение.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 27.09.20

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