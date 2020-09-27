В Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация

Правительство Армении приняло решение о введении в стране военного положения и объявило всеобщую мобилизацию. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр страны Никол Пашинян.

«Дорогие соотечественники, сейчас по решению правительства в Армении объявляется военное положение и всеобщая мобилизация. Всему личному составу призываю явиться в военные комиссариаты», – подчеркнул он.

Ранее аналогичное решение принял глава непризнанной республики Нагорный Карабах Араик Арутюнян. Соответствующее видеообращение опубликовал в Facebook его пресс-секретарь Ваграм Погосян. «Из-за сложившейся ситуации я созвал внеочередное заседание Национального собрания и объявил военное положение и всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет», – сказал Арутюнян.

Как писал «Новый День», боевые столкновения с применением минометов, артиллерии и тяжелой техники возобновились на границе Армении и Азербайджана утром 27 сентября. В Баку заявили, что войска Армении обстреляли из минометов и артиллерии несколько населенных пунктов, в результате чего погибли мирные жители.

Баку заявило о мощном ответе с применением тяжелой техники и авиации. Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что ответственность за возобновление боев лежит на военном руководстве Азербайджана. По ее словам, войска Армении сбили два военных вертолета и три беспилотника. В Баку эти сведения опровергли.

Ереван, Иван Гридин

Ереван. Другие новости 27.09.20

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