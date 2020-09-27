Азербайджан заявил о мощных ответных ударах по позициям армянских военных

Вооруженные силы Армении обстреляли из минометов и крупнокалиберного оружия населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. В Минобороны Азербайджана заявили о погибших и раненых среди местного населения и о том, что предпринимаются ответные меры.

«При взаимодействии передовых воинских частей, ракетно-артиллерийских подразделений, фронтовой авиации, бронетехники и других родов войск, дислоцированных на наиболее напряженных Тертер-Агдамском и Физули-Джебраильском направлениях фронта, подавляются огневые точки и пресекается боевая деятельность вооруженных сил Армении», – заявили в пресс-службе военного ведомства Азербайджана.

Официального комментария относительно происходящего в приграничной зоне двух государств от властей Нагорного Карабаха и армянской стороны не поступало.

Напомним, что боевые столкновения между странами случились в июле. Они продолжались на протяжении нескольких недель. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Баку, Иван Гридин

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