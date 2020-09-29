«Хватит подливать масло в огонь в Карабахе»: Кремль ответил на заявление Турции о военной помощи Азербайджану

В Кремле сочли заявления о готовности оказать военную поддержку Азербайджану и Армении, сторонам обострившегося 27 августа конфликта вокруг Карабаха, подливанием масла в огонь. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что Москва выступает категорически против таких заявлений. По его словам, Россия призывает все страны, в том числе Турцию, сделать всё для прекращения огня и возвврата «к мирному урегулированию этого застарелого конфликта политико-дипломатическими способами». Песков подчеркнул, что в Кремле, «прежде всего, исходят из необходимости скорейшего прекращения огня и боевых действий» (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о готовности оказать поддержку Азербайджану в конфликте с Арменией как за столом переговоров, так и на поле боя, отметив, что Анкара хочет решить проблему Карабаха «в корне». Дипломат полагает, что единственный способ разрешения конфликта в Нагорном Карабахе – «уход Армении с территории Азербайджана», информирует турецкое агентство «Анадолу».

О поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией перед этим заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, призвав Ереван покинуть «оккупированные земли».

Как сообщал «Новый День», столкновения в непризнанной Нагорно-Карабахской республике начались в воскресенье, 27 августа. В ходе боевых действий вооруженные силы Армении потеряли более 550 человек убитыми и ранеными, заявило Минобороны Азербайджана. В военном ведомстве республики также сообщили об уничтожении 22 бронемашин, 15 зенитно-ракетных комплексов «Оса», 18 беспилотных летательных аппаратов, 8 артиллерийских установок и трех складов с боеприпасами. При этом Баку опровергает все сообщения о собственных потерях.

В то же время в минобороны Армении заявили, что противник потерял порядка 200 военных, а также около 30 танков и другой бронетехники. Ереван также озвучивал и собственные потери: по официальным данным, в боях погибли 16 человек, ранения получили более 100 военнослужащих.

Добавим, что в Азербайджане и Армении введено военное положение и объявлена мобилизация граждан.

Обе стороны конфликта не перестают обмениваться обвинениями в адрес друг друга о том, кто начал боевые действия.

Во вторник, 29 сентября, в минбороны Армении пригрозили применить оружие с широким радиусом поражения в связи с тем, что азербайджанские войска «используют тяжелые огнеметные системы, крупнокалиберную артиллерию и установки «Смерч», что «выводит масштабы боевых действий на новый уровень».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.09.20

«Без права голоса»: Госдума разрешила подросткам охотиться с ружьями. / Генерал НАТО предупредил о рисках появления в Косово Республики Сербской. / Бидонько назвал «квоту» для начинающих депутатов в Госдуме и заксо. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»