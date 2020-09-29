Ереван заявил об отраженных атаках ВС Азербайджана и уничтоженной колонне техники

Утром 29 сентября в Нагорном Карабахе продолжились боевые столкновения, сообщает Минобороны Армении. В Ереване заявили, что армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) отразила несколько атак со стороны вооруженных сил Азербайджана.

В военном ведомстве отметили, что Азербайджан ведет наступательные бои сразу по нескольким направлениям, сопровождая их артиллерийской подготовкой. «Армянские подразделения на данный момент отразили атаки ВС Азербайджана», – указали в Минобороны Армении. Там также отметили, что на отдельных участках противник понес «значительные потери в живой силе и технике».

В Ереване заявили, что «ранним утром на южном направлении была уничтожена группа бронетехники противника».

Как сообщал «Новый День», в воскресенье, 27 сентября, ситуация вокруг Нагорного Карабаха вновь обострилась. В ходе боевых действий вооруженные силы Армении потеряли более 550 человек убитыми и ранеными, заявило Минобороны Азербайджана. В военном ведомстве республики также сообщили об уничтожении 22 бронемашин, 15 зенитно-ракетных комплексов «Оса», 18 беспилотных летательных аппаратов, 8 артиллерийских установок и трех складов с боеприпасами. При этом Баку опровергает все сообщения о собственных потерях.

В то же время в минобороны Армении заявили, что азербайджанская сторона потеряла порядка 200 военных, а также около 30 танков и другой бронетехники. Ереван также озвучивал и собственные потери: согласно официальным данным, в боях погибли 16 человек, а ранения получили более 100 военнослужащих.

Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями о том, кто начал вооруженный конфликт.

Ереван, Иван Гридин

Ереван. Другие новости 29.09.20

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