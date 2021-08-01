«Золотой век!» – украинцы мечтают вернуться в доиндустриальную эпоху

Опрошенные социологами украинцы назвали «Золотым веком» Украины период казацкой гетманщины, когда можно было ни о чём не думать, кроме вареников и вышиванок, круглосуточно петь песни на фоне великолепной природы и по любому поводу изгонять непонравившегося гетмана, меняя его на другого, более добродушного.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт по политическим вопросам Украинского института будущего Игорь Попов.

«Мы спрашивали украинцев, какие у них ценности и символы. И когда они перечисляли, то вспоминали, как правило, вареники, вышиванки, культуру, природу, язык. То есть, всё то, что появилось много лет назад.

А о современных ценностях не говорили. То есть, нет повода гордиться чем-то, что есть сейчас. А гордиться тем, что было создано в СССР, уже не популярно среди опрошенных.

Так же, когда спрашивали, какие герои есть у украинцев, то называли исторические лица – Тараса Шевченко, Лесю Украинку. Из современных героев называли исключительно спортсменов и певцов.

То есть, то, что называли – это доиндустриальные ценности. Это то, чем мы гордимся, но это произошло триста лет назад.

У каждой нации есть свой «Золотой век». И если смотреть на результаты, то для украинцев «Золотой век» – это казацкая страна во главе с гетманом. И когда спрашиваем про мечту, то рисуют, примерно, возвращение в ту эпоху», – рассказал эксперт.

Но главное, чем гордятся украинцы, – своим традиционным неуважением к власти и возможностью без всяких лишних процедур «скидывать» непонравившегося правителя.

«Это характеризует отношение украинцев к власти. Также, как оказалось, главная ценность, которой украинцы гордятся, в отличие от россиян – это что произошла десакрализация власти, и у нас очень хотят иметь доброго, умного и образованного гетмана, но чтобы народ мог его скинуть, если этот гетман начнёт нарушать условия общественного договора.

И украинцы гордятся теми событиями, когда они выгоняли гетмана, который оказывался не таким, как они ожидали», – приводит слова эксперта «ПолитНавигатор».

Между тем, по другим данным, украинские граждане называют великой эпохой времена Советского Союза. В частности, об этом сказал украинский эксперт-международник, юрист Геннадий Друзенко.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.08.21

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