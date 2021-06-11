Депутаты горсовета Харькова в четвёртый раз обжаловали решение суда о ликвидации проспекта Жукова

Харьковский городской совет подал официальную апелляцию на вердикт административного суда, уже в третий раз отменившего возвращение проспекту Григоренко имени маршала Жукова. Юристы горсовета обнаружили в решении суда грубое процессуальное нарушение.

Какпередаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба горсовета.

«При рассмотрении судом было допущено грубое нарушение норм процессуального права. В частности, суд необоснованно отказал во всех заявлениях и ходатайствах городского совета о направлении судебного поручения, о назначении военной экспертизы, об отложении рассмотрения дела в связи с проведением экспертного исследования, вызове в судебное заседание эксперта...

Кроме того, дело рассмотрели без участия представителей городского совета, несмотря на то, что суду было предоставлено заявление о невозможности по объективным причинам представителей городского совета принимать участие в заседании. Это нарушило гарантированное государством право территориальной громады на судебную защиту прав местного самоуправления и процессуальные права, предусмотренные Кодексом административного судопроизводства Украины», – говорится в сообщении.

Напомним, в феврале депутаты в третий раз своим решением отменили вердикт харьковского суда, который до этого дважды признавал незаконными предыдущие решения горсовета о возвращениии имени маршала Жукова переименованному ранее проспекту.

Во время принятия решения на улице возле здания горсовета произошли стычки между местными неонацистами и общественниками.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.06.21

Ассоциация футбола Украины утвердила нацистский лозунг для сборной на Евро-2020. / Вопрос вступления Украины снят с повестки саммита НАТО. / Человек губернатора: у Севизбиркома появился новый председатель. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»