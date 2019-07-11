В Харькове наплевали на Зеленского и вернули на место бюст Жукова

Харьковские власти восстановили и вернули на прежнее место в центре города бюст маршала Георгия Жукова, снесённый с постамента националистами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом у себя в Фейсбуке написал мэр города Геннадий Кернес.

«Как и обещал, сегодня вернули на место», – сообщил Кернес.

Между тем, ранее украинский президент настаивал, чтобы вопрос о восстановлении памятника решался с учётом мнения радикальных националистических сил.

Напомним, 2 июня в Харькове толпа, состоящая из членов нескольких нацистских организаций и объединений, повалила с постамента бюст Георгия Жукова под скандирование «Слава Украине» и установила на его месте украинский флаг.

Президент Зеленский не осудил выходку националистов.

Его пресс-секретарь Юлия Мендель заявила, что ситуация вокруг сноса памятника советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове должна быть урегулирована путём переговоров между городской общественностью и украинскими националистами к взаимному «удовлетворению» сторон.

При этом она назвала реакцию на вандализм российского общества и официальных лиц – вмешательством во внутренние дела Украины.

«Мы все слышали, что РФ начала комментировать эту ситуацию, собственно, тут такой момент, что Зеленский хочет подчеркнуть, что это в который раз подтверждает, что РФ вмешивается во внутренние дела суверенного государства и призывает этого больше не делать», – отрезала Мендель.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.07.19

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