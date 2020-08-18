СМИ сообщают о скорой встрече советников лидеров стран «нормандской четвёрки»

Встреча советников глав стран «нормандской четвёрки» состоится до конца августа.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявляют украинские СМИ со ссылкой на представителей контактной группы в Минске от Украины.

Сообщается также, что Россию на переговорах представит первый замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, а Украину глава Офиса Зеленского Андрей Ермак.

Украинская сторона заявляет, что Москва была вынуждена согласиться на встречу советников, так как отказ означал бы фактический выход России из «нормандского формата».

Ранее Дмитрий Козак обвинял украинскую сторону в нежелании вести конструктивный диалог.

Симферополь, Валентин Карамазов

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