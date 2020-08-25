Есть дела поважнее: встречу советников «нормандской четвёрки» сорвала Франция

Запланированнная на 28 августа встреча советников глав стран «нормандской четвёрки» перенесена по вине Франции.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в пресс-службе Офиса президента Украины.

Сообщается, что советник президента Эммануэля Макрона отбыл в срочную командировку по другим важным делам. О новой дате встречи будет сообщено дополнительно.

Напомним, ранее источник РИА Новости в российском МИД заявил, что встреча советников не отменена, а сдвинута во времени из-за проблем в согласовании точной даты.

Симферополь, Валентин Карамазов

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