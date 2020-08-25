Встреча советников лидеров «нормандской четвёрки» отменена

Запланированнная на 28 августа встреча советников глав стран «нормандской четвёрки» отменена из-за позиции Германии, Франции и Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили российские СМИ.

«Встреча отменена в связи с отсутствием согласования проектов итоговых документов или разногласий к ним со стороны Германии, Франции и Украины», – сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.

Вместе с тем, источник РИА Новости в российском МИД заявил, что встреча советников не отменена, а сдвинута во времени из-за проблем в согласовании точной даты.

«Встреча не отменена, она просто сдвинута на чуть попозднее, на сентябрь. Повод для отмены – технический, просто накладка по дате произошла у участников. С нашей стороны мы были готовы», – приводит агентство слова собеседника.

Напомним, ранее украинские СМИ со ссылкой на представителей контактной группы в Минске от Украины заявляли, что встреча советников глав стран «нормандской четвёрки» состоится до конца августа.

Симферополь, Валентин Карамазов

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