Киев уже знает, когда встретятся советники лидеров «нормандской четвёрки» и кто приедет от Москвы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча советников глав государств «нормандской четвёрки» состоится 11 сентября.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он сказал журналистам в ходе рабочей поездки в Сумскую область.

«У нас должно быть заседание помощников 11 сентября, заседание советников нормандского формата, ждем там определенных предложений и решений», – приводит ТАСС слова Зеленского.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмытро Кулеба заявил, что Москву на встрече будет представлять заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.

Украинская сторона утверждает, что Москва вынуждена согласиться на встречу советников, так как отказ означал бы фактический выход России из «нормандского формата».

В свою очередь, Дмитрий Козак обвинял украинскую сторону в нежелании вести конструктивный диалог.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.09.20

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