Украина отмечает учреждённый Киевом «Всемирный день вышиванки».

По этому поводу президент «Незалежной» Владимир Зеленский и его супруга приняли решение одарить украинскими народными рубахами лидеров стран мира. Однако президента РФ вычеркнули из «почётного» списка.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом украинская президентская чета объявила в Телеграме.

Женские и мужские вышиванки отправлены первым леди и лидерам Америки, Канады, Франции, Польши, Турции и ряда других стран.

«21 мая Украина отмечает День вышиванки – праздник, призванный беречь и уважать древние традиции нашего народа. Вышиванка – самобытный код нашего этноса с зашифрованными в оригинальных орнаментах оберегами и символами. С искренним сердцем хотим поделиться с вами частичкой украинской истории и аутентичности», – говорится в тексте сопроводительных к подарку писем.

Напомним, накануне МИД РФ выступил с развёрнутым комментарием по поводу годовщины президентства Владимира Зеленского, в котором подверг жесточайшей критике главу «Незалежной».

Симферополь, Валентин Карамазов

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