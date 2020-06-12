Елена Зеленская принесла в дом коронавирус – президента срочно изолируют

Все контактировавшие с первой леди Украины Еленой Зеленской, в том числе и её муж, будут помещены на 14-дневный карантин.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского президента.

Пока анализы Зеленского дают отрицательный результат, однако, как известно, инкубационный период нового вируса в организме составляет около 14 дней.

Разделят супругов по разным обсервациям или поместят на совместный карантин, пока не сообщается.

В пресс-службе отмечают, что Елена Зеленская, тест которой показал положительный результат, пока не проявляет симптомов заболевания Сovid-19.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.06.20

Украина открывает границу с Крымом 15 июня. / Советник Макрона по Донбассу вызвал в Париж украинскую делегацию. / Минздрав Крыма сообщил о новых случаях заражения коронавирусом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»