Зеленский выступил с заявлением после заражения супруги коронавирусом

Украинцы должны предохраняться, чтобы не заразиться коронавирусом и не спровоцировать вторую волну эпидемии в стране.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский по итогам срочного селекторного совещания с руководителями страны.

«Люди должны понять, что соблюдение масочного режима и социальной дистанции может спасти от второй волны Сovid-19», – призвал украинский президент.

Отметим, что на Украине в последние дни наблюдается резкий скачок числа инфицированных коронавирусом.

Сегодня стало известно о положительном результате теста на вирус у супруги президента Елены Зеленской.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.06.20

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