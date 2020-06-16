Жена Зеленского попала в больницу после выявления коронавируса

Первую леди Украины Елену Зеленскую, у которой на прошлой неделе диагностировали новую коронавирусную инфекцию, положили в больницу в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба офиса украинского президента.

Врачи выявили у Зеленской двустороннюю полисегментарную пневмонию средней степени тяжести. Ее состояние оценивается как стабильное. В кислородной поддержке жена президента Украины не нуждается, отмечается в сообщении.

Covid-19 обнаружили у Елены Зеленской в конце прошлой недели. У самого президента и детей проведенные накануне очередные тесты на коронавирус дали отрицательный результат. Зеленский из-за коронавирусной инфекции у жены перешел на особый режим работы.

На Украине на сегодняшний день выявлено 32 476 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки инфекцию обнаружили у 666 человек. С начала эпидемии скончались 912 человек, выздоровели – 14 528.

Киев, Наталья Петрова

Киев. Другие новости 15.06.20

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