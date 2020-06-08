Зеленскому предложили ввести должность первой тёщи Украины

Планы президента Владимира Зеленского провести через Верховную раду закон о полномочиях первой леди Украины для своей супруги Елены Зеленской вызвали неоднозначную реакцию среди депутатов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», парламентарии от украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) раскритиковали «несвоевременную и издевательскую» инициативу главы государства.

В частности, депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин призвал Зеленского «не скромничать» и предусмотреть особые полномочия сразу и для своей тёщи, и тестя, и внучатого племянника.

«Думал, фейк, оказалось правда: сегодня президент заявил, что он вместе с супругой разрабатывает закон о правах и полномочиях первой леди. Да, именно. Президент воюющей страны и верховный главнокомандующий занят разработкой закона о полномочиях своей жены...

А вы, наивные, думали, что его, президента, волнуют права и полномочия украинского народа, которые он, президент, уже больше года обещает прописать в несуществующем пока законе о народовластии. Ну, или, на худой конец, его волнуют права и полномочия оппозиции, закон о которой он все обещает и обещает принять своей монобильшистю (парламентским «монобольшинством» партии «Слуга народа» – прим. «НД»). Или его волнует давно им же обещанный закон о снятии с президента и судей неприкосновенности... Так нет, его заботят права и полномочия собственной жены! Ну да, он же и войну на Донбассе прекратил, и тарифы снизил, и Крым вернул, и агрессора победил, пора уже и о жене подумать...

Уважаемый Владимир Александрович! Вы, когда вместе с женой будете закон про неё писать, в отдельной главе обязательно пропишите права и полномочия не только первой, так сказать, леди, но ещё и первой тещи, первого тестя, первого сына, первого брата первого сына первой, так сказать, леди, первого кума, первой кумы первого шурина внучатого племянника первой золовки и прочих так сказать, первых лиц вашего придуманного государства, которое у вас в смартфоне. И не забудьте, пожалуйста, прописать в законе права и обязанности первого джентльмена на случай, если первая леди когда-нибудь станет президентом, а президент перейдёт в статус президентского мужа, или первого, так сказать, джентльмена...

Всем желаю хорошего настроения, а президенту и его супруге – успехов в законотворчестве!», – написал Кузьмин в своём телеграм-канале.

Симферополь, Валентин Карамазов

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