Песков проигнорировал прямой вопрос о приглашении Зеленского на парад в Москве

На Парад Победы в Москве будут приглашены лидеры всех стран СНГ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока мы придерживаемся критерия, что на парад Победы будут возобновлены приглашения главам государств СНГ», – ометил он.

На прямой вопрос журналиста украинского издания УНИАН, будет ли приглашён на парад президент Украины Владимир Зеленский, пресс-секретарь Путина не дал прямого ответа.

«А вот тут непонятно, Украина вышла из СНГ? А то не совсем ясно. То есть, Зеленскому будет приглашение?» – переспросил украинский корреспондент.

«Если вам это неясно, то как нам может быть это ясно?», – рассмеялся Песков.

«Я вам сказал, какой принцип здесь», – добавил он.

Отметим, что Украина имеет спорный статус в СНГ. Она не является действующим членом содружества, но по документам до сих пор числится среди учредителей организации.

Напомним, недавно постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что отношение Украины к России при Владимире Зеленском ухудшилось даже в сравнении с президентством Петра Порошенко.

Как сообщал «Новый День», ранее МИД РФ в развёрнутом комментарии, приуроченном к годовщине вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины заявил, что он не только ничем не отличается от Петра Порошенко, но и последовательно продолжает политику своего одиозного предшественника и, мало того, доводит её до окончательного абсурда.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.05.20

Крым превращается в центр нелегального изготовления оружия. / В Донбассе вслед за мотострелками на передовую выдвинулись танки ЛНР. / Киевский суд признал нацистской символику украинской дивизии СС «Галичина». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»