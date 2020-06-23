Зеленский заявил, что сам не поехал бы на парад в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы на Парад Победы в Москву 24 июня, даже если его пригласил бы глава российского государства Владимир Путин.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он сказал в интервью канадскому изданию Globe and Mail в ответ на прямой вопрос журналистов – было ли такое приглашение и принял бы он его или нет.

«Нет, не поехал бы. Мне кажется, официального приглашения и не было», – заявил Зеленский.

Напомним, ранее в Кремле заявляли, что президентам Украины и Грузии нечего делать на параде в Москве.

Симферополь, Валентин Карамазов

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