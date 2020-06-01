Президентам Украины и Грузии нечего делать на параде в Москве – Кремль

Киев и Тбилиси не предпринимают ничего для выполнения взятых на себя международных обязательств и для установления нормальных отношений с Москвой. В этой связи руководство России считает бессмысленным приглашение лидеров Украины и Грузии на Парад Победы 24 июня на Красной площади.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

«Что касается руководства этих стран, то мы видим, что, к сожалению... мы не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне. Динамика зависит от того, насколько главы государств выполняют свои обещания и взятые обязательства», – подчеркнул Песков в комментарии телеканалу «Россия-24».

Вместе с тем, отметил пресс-секретарь президента, к народам Украины и Грузии отношение России остаётся по-прежнему позитивным.

«Это братские, родственные нам народы, с которыми нас связывают глубокие исторические корни, и народы, которые президент Путин искренне и глубоко уважает», – добавил Песков.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и Холокоста.

В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили не раз делала провокационные завления в адрес Москвы и прямо назвала Россию врагом.

Как сообщал «Новый День», недавно Песков проигнорировал прямой вопрос о приглашении Зеленского на парад в Москве.

Симферополь, Валентин Карамазов

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