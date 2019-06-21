Президент Грузии назвала Россию врагом

Президент Грузии Саломе Зурабишвили уверена, что Москва организовала протесты в Тбилиси. По мнению главы государства, России выгоден раскол внутри Грузии.

«Россия – наш враг и оккупант. Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия. Я хотела бы еще раз сказать, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это ее самое опытное оружие», – написала грузинский президент на своей странице в Facebook.

Кроме того, Зурабишвили заявила, что российскую политику поддерживают те, кто поощряет внутреннее противостояние в Грузии. В частности, глава государства напомнила о словах экс-президента Михаила Саакашвили, который призвал полицию присоединиться к протестующим.

Накануне в центре Тбилиси начались массовые протесты. Триггером к беспорядкам стал инцидент с участием депутата Госдумы, президента Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова. В начале заседания в парламенте он сел в кресло спикера, чем вызвал недовольство оппозиционеров, которые затем покинули зал.

После этого в здание парламента ворвались радикалы. По словам Гаврилова, они облили его водой и попытались забрать документы, передает РИА «Новости». На улицах митингующие требовали, чтобы российские делегаты немедленно покинули Грузию. Полицейские применили против демонстрантов резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. По последним данным, пострадали 52 человека.

Тбилиси, Служба информации РИА «Новый День»

Тбилиси. Другие новости 21.06.19

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