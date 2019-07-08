С сегодняшнего дня вступил в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией. По данным Минтранса РФ, 4,5 тысячи российских туристов не поменяли билеты на более ранние даты. Прекращение прямых рейсов и мораторий на продажу туров вынудил более 150 тысяч россиян отказаться от поездки в эту страну.

Перелеты между Россией и Грузией прекратили как российские, так и грузинские перевозчики. Теперь добраться в страну можно только с пересадками. Сейчас из Москвы доступны рейсы в Тбилиси со стыковкой в Минске, Баку, Стамбуле и Анкаре, пишет «Коммерсант». Однако такой перелет обойдется в среднем на три тысячи рублей дороже. Этим обуславливается увеличение потока самостоятельных туристов из России за две недели до вступления запрета в силу.

По словам главы Минтранса России Евгения Дитриха, по предварительным расчетам, потери авиакомпаний составят около 3 млрд рублей. Ведомство собирается рассмотреть вопрос компенсаций перевозчикам.

В настоящее время в Грузии находятся почти 4,5 тысячи российских туристов, которые не поменяли билеты на более ранние даты, передает РИА «Новости». «Около 54 тысяч человек было там наших туристов. С каждым проведена необходимая работа. Сейчас наши оценки показывают, что осталось из тех, кто не сдал билеты, не обменял их на более раннее время, около 4,5 тысяч человек, которые никаким образом не проявили своего желания сдать билеты, улететь раньше», – заявил Дитрих. Большинство оставшихся в Грузии россиян намерены уехать домой другим видом транспорта.

Ранее число россиян, которые будут вынуждены отказаться от поездки в Грузию из-за запрета для авиакомпаний на полеты и моратория на продажу туров, оценивалось в 150 тысяч человек. В предыдущие годы турпоток между двумя странами только увеличивался. По данным Погранслужбы ФСБ, в 2018 году страну посетили 1,29 млн россиян – на 11,8% больше, чем в 2017 году

Отношения между Россией и Грузией обострились после массовых протестов в грузинской столице, поводом для которых стал визит российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия. В ходе заседании ассамблеи депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии, причем, по предложению грузинской стороны, чем вызвал недовольство депутатов от оппозиционных партий. Они сорвали заседание ассамблеи и потребовали выдворения из зала российских делегатов. После этого в здание парламента ворвались радикалы. Одновременно у здания парламента начался митинг протеста. Позже протестующие напали на Гаврилова в гостинице, куда было перенесено заседание ассамблеи. Правоохранители применили против демонстрантов резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. По данным минздрава страны, в ходе беспорядков в Тбилиси пострадали 240 человек. Задержаны более 300 человек.

На фоне протестов, которые в Кремле назвали русофобской провокацией, президент РФ Владимир Путин 21 июня временно запретил отечественным авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля. Президент также поручил кабмину обеспечить помощь в возвращении на родину находящимся в Грузии россиянам и предписал туроператорам и турагентам прекратить продажу туров в Грузию. На следующий день Минтранс РФ объявил о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию с 8 июля.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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